Диверсия против ОГКХ: неизвестные вскрыли 10 вагонов с ильменитом

Сегодня ночью неизвестные злоумышленники повредили пломбирования и открыли нижние люки в 10 вагонах-хопперах, направлявшихся из Вольногорского горно-металлургического комбината (ГМК) в Одесский порт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко.

По его словам, в результате диверсии ильменитовый концентрат — сыпучий груз перевозился в вагонах — через люки высыпался прямо на железнодорожные пути станции "Верховцево".

"Это — не небрежность, не случайность, а умышленное спланированное преступление. Его цель — сорвать поставки продукции Объединенной горно-химической компании американскому титановому холдингу Chemours. Именно во исполнение контракта между ОГХК и Chemours, входящей в холдинг Dupont, ильменит направлялся на отгрузку в порт", — написал глава ФГИУ.

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Сенниченко отметил, что неделей ранее предыдущее руководство ОГХК тиражировало слухи о якобы срыве контракта с международным контрагентом Chemours.

"Сегодняшняя диверсия на железной дороге — очередное звено в цепи преступных действий, направленных на дестабилизацию производственного процесса на государственных предприятиях, которые государство возвращает под государственный контроль. К чему злоумышленники только не прибегали: жгли машины, отменяли правительственные решения в судах, пытались по контрактам "задним числом" выпускать титановую руду на свои компании-прокладки с отсрочкой платежа в 120 дней, на чем "подвесили" $30 млн государственной компании. Теперь вот еще одно откровенное вредительство", — подчеркнул Сенниченко.

Он добавил, что по обращению ОГХК преступлением против госпредприятия уже занимаются правоохранительные органы: "И исполнителей, и заказчиков будет выявлено и задержано. Между тем ОГХК продолжает работать с Chemours, только наращивая объемы сотрудничества".

Напомним, ранее прежнее руководство ОГХК заявило, что что Объединенная горно-химическая компания в июле прекратила поставлять ильменит в адрес компании Chemours — подразделения одного из крупнейших мировых химических производителей американской корпорации DuPont.

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По информации экс-руководителей компании, с середины июля не было поставлено ни одной тонны, в то время как Chemours ожидал поставку 15 тысяч тонн минерального сырья.

При этом в июле в компании образовались кассовые разрывы, и выплата части заработной платы горнякам была задержана. Это подтвердило новое руководство ОГХК.

Кроме этого, как сообщает бывший менеджмент ОГХК, новое руководство 22 июля заключило очередной договор с трейдинговой компанией IMMCO, которая подконтрольна днепропетровскому бизнесмену Виталию Кучуку.

В свою очередь, новый топ-менеджмент ОГКХ опровергает заявление бывшего руководства в расторжении контракта с американской компанией Chemours.