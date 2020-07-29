Для Лукашенко устроили показательный "разгон" митинга в Беларуси (ВИДЕО)

В Беларуси для президента страны Александра Лукашенко устроили показательный "разгон" протестующих.
Об этом сообщает белорусское издание "Наша Нива".
Указано, что Лукашенко посетил 28 июля воинскую часть 3214 внутренних войск МВД, базирующейся в Уручье неподалеку Минска.
"Там ему продемонстрировали специальную тренировку по разгону акции протеста", — говорится в сообщении.
В частности, бойцы ОМОНа противостояли мнимым "участникам акций протеста", роль которых исполнили сотрудники милиции.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может привлечь вооруженные силы для наведения порядка в стране, если на выборах будет "Майдан" (уличные протесты, беспорядки).
Как известно, президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.
Напомним, после того, как Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала бывшему председателю правления "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико (он считался основным оппонентом Александра Лукашенко) в регистрации кандидатом в президенты, Минск и другие города страны захлестнули стихийные акции.
Также сообщалось, что в Беларуси в ночь на среду, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
Как рассказали в правоохранительных органах страны, была получена информация о прибытии на территорию государства из РФ более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.