Для поимки полтавского террориста задействовали авиацию — МВД

К настоящему времени правоохранителям еще не удалось задержать жителя Полтавы Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается.

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, передает "Украинская правда".

"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечены много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, кинологи с собаками и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", — рассказала Ларина.

По ее словам, злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

На вопрос, вооружен ли Скрипник, и может ли представлять опасность для людей, представитель полтавской полиции ответить не смогла, отметив, что такой информации у нее нет.

Напомним, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни преступник, который похитил транспортное средство, сначала взял в заложники работника уголовного розыска, а затем обменял его на полицейского начальника Виталия Шияна.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, со злоумышленником вели переговоры, цель которых заставить его сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Он отметил, что преступником является ранее неоднократно судимый гражданин 1988 года рождения.

Кроме того, стало известно, что ранее Скрипник Роман служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде в должности стрелок-пулеметчик зенитно-самоходной установки. В бригаде сообщили, что сейчас проверяют, действительно ли служил в них Роман Скрипник.