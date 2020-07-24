Происшествия 1 час назад

Для поимки полтавского террориста задействовали авиацию — МВД

Злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля

Роман Скрипник. Фото из соцсетей Роман Скрипник. Фото из соцсетей
Роман Скрипник. Фото из соцсетей

К настоящему времени правоохранителям еще не удалось задержать жителя Полтавы Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Розыск злоумышленника продолжается.

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, передает "Украинская правда".

Кратко и по делу в Telegram

"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечены много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, кинологи с собаками и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", — рассказала Ларина.

По ее словам, злоумышленник убежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

Читайте также:
Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу — СМИ

На вопрос, вооружен ли Скрипник, и может ли представлять опасность для людей, представитель полтавской полиции ответить не смогла, отметив, что такой информации у нее нет.

Напомним, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни преступник, который похитил транспортное средство, сначала взял в заложники работника уголовного розыска, а затем обменял его на полицейского начальника Виталия Шияна.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, со злоумышленником вели переговоры, цель которых заставить его сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Он отметил, что преступником является ранее неоднократно судимый гражданин 1988 года рождения.

Кроме того, стало известно, что ранее Скрипник Роман служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде в должности стрелок-пулеметчик зенитно-самоходной установки. В бригаде сообщили, что сейчас проверяют, действительно ли служил в них Роман Скрипник.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана (ВИДЕО)
Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана (ВИДЕО)
"На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих
"На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих
Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу — СМИ
Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана (ВИДЕО)

  3. "На каком основании?": в Киеве полицейские начали обыскивать прохожих

  4. Курс доллара перешагнул психологический уровень 28 гривен

  5. Ляшко рассказал, когда в Украине может появиться вакцина против COVID-19

Загрузка...