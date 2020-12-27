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"Для роста машиностроения в 2021 году мы предусмотрели миллиарды грн поддержки" — Шмыгаль

Премьер считает, что комплексные программы поддержки промышленности, в частности, машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В ноябре текущего года производство в Украине возобновилось до уровня ноября 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%.

"Комплексные программы поддержки промышленности, в частности, машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 год так же предусмотрены миллиарды гривень поддержки", — написал он.

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Напомним, промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года, по сравнению с ноябрем 2019 года, снизилось на 0,3%, а с учетом коррекции на эффект календарных дней — на 0,1%.

Наибольшее падение производства в ноябре зафиксировано в Черновицкой (25,4%) и Ровенской (20,3%) областях, наибольший рост — в Донецкой (20,9%) и Одесской (13,4%) областях.

Отметим, что в октябре промпроизводство относительно соответствующего месяца прошлого года упало на 5%, в сентябре падение составило 4,4%, в августе — 5,3%, июле — 4,2%, июне — 5,6%, мае — 12,2%, апреле — 16,2%, марте — 7,7%, феврале — 1,5%, январе — 5,1%.

За 10 месяцев снижение темпов промышленности, в сравнении с показателями аналогичного периода 2019 года составило 6,8%. 

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