Днепропетровская область — лидер "Большой Стройки" — советник премьера Голик

Очередная презентация планов областных администраций по проекту "Большая Стройка" опубликована на странице советника премьер-министра Юрия Голика в Facebook. На этот раз своими планами делится Днепропетровской ОГА.

"Днепропетровская область — область-лидер этой программы. Именно здесь будет построено и реконструировано самое большое количество школ, садиков, стадионов и дорог", — пишет Голик.

Всего в 2020 году в рамках "Большой Стройки" в Днепропетровской области будет построено и реконструировано 5 школ, 5 детских садов и 5 стадионов, появится 13 приемных отделений экстренной медицинской помощи. Общая протяженность отремонтированных и построенных дорог составит почти 250 км.

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Главным отличием Днепропетровской области от других регионов является то, что по перечисленным объектам все подготовительные процедуры уже пройдены, т. е. подрядчики сразу же приступят к реализации проектов, не тратя времени на бюрократию.

"Днепропетровская область единственная, у которой поданный на утверждение в Укравтодор план ремонта дорог О и С (Дорожный фонд) состоит из дорог, по каждой из которых уже пройдены все процедуры. Т.е. весной область будет строить, а не проводить торги", — объясняет Голик.

По словам советника премьера, тщательное и заблаговременное долгосрочное планирование было заложено еще предыдущей командой Днепропетровской ОГА, в которой Голик был советником губернатора. В ходе "Большой Стройки" такой подход к управлению проектами станет неоспоримым преимуществом.

"Это важно. Мы научили отдельно взятый государственный орган не мыслить категориями бюджетного года, когда чиновники в середине февраля решают, что они будут делать в текущем году, и начинают работы на объектах инфраструктуры к середине лета, и превратили всю область в одну большую строительную площадку. Именно этот подход сейчас внедряется по всей стране", — пишет Голик.

Напомним, опорная школа в Перещепино Днепропетровской области уже практически готова к сдаче в эксплуатацию. Школа в Перещепино станет одной из первых, которая будет сдана в рамках проекта "Большая Стройка".