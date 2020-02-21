Экономика 6 минут назад

Днепропетровская область — лидер "Большой Стройки" — советник премьера Голик

Подрядчики уже готовы приступить к реализации проектов, не тратя времени на бюрократию

Днепропетровская область — лидер "Большой Стройки" — советник премьера Голик Днепропетровская область — лидер "Большой Стройки" — советник премьера Голик
Советник премьера Юрий Голик

Очередная презентация планов областных администраций по проекту "Большая Стройка" опубликована на странице советника премьер-министра Юрия Голика в Facebook. На этот раз своими планами делится Днепропетровской ОГА.

"Днепропетровская область — область-лидер этой программы. Именно здесь будет построено и реконструировано самое большое количество школ, садиков, стадионов и дорог", — пишет Голик.

Всего в 2020 году в рамках "Большой Стройки" в Днепропетровской области будет построено и реконструировано 5 школ, 5 детских садов и 5 стадионов, появится 13 приемных отделений экстренной медицинской помощи. Общая протяженность отремонтированных и построенных дорог составит почти 250 км.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Главным отличием Днепропетровской области от других регионов является то, что по перечисленным объектам все подготовительные процедуры уже пройдены, т. е. подрядчики сразу же приступят к реализации проектов, не тратя времени на бюрократию.

"Днепропетровская область единственная, у которой поданный на утверждение в Укравтодор план ремонта дорог О и С (Дорожный фонд) состоит из дорог, по каждой из которых уже пройдены все процедуры. Т.е. весной область будет строить, а не проводить торги", — объясняет Голик.

По словам советника премьера, тщательное и заблаговременное долгосрочное планирование было заложено еще предыдущей командой Днепропетровской ОГА, в которой Голик был советником губернатора. В ходе "Большой Стройки" такой подход к управлению проектами станет неоспоримым преимуществом.

"Это важно. Мы научили отдельно взятый государственный орган не мыслить категориями бюджетного года, когда чиновники в середине февраля решают, что они будут делать в текущем году, и начинают работы на объектах инфраструктуры к середине лета, и превратили всю область в одну большую строительную площадку. Именно этот подход сейчас внедряется по всей стране", — пишет Голик.

Напомним, опорная школа в Перещепино Днепропетровской области уже практически готова к сдаче в эксплуатацию. Школа в Перещепино станет одной из первых, которая будет сдана в рамках проекта "Большая Стройка".

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Профильный вице-премьер хочет ликвидировать ГАСИ
Профильный вице-премьер хочет ликвидировать ГАСИ
В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб (ФОТО)
В Норвегии возвели самый высокий в мире деревянный небоскреб (ФОТО)
По аварийном мосту Патона в Киеве запретили проезд для грузовиков
По аварийном мосту Патона в Киеве запретили проезд для грузовиков
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

  2. Глава ГБР выступает за отмену амнистии участников Майдана

  3. В сеть утекли новые подробности будущего флагмана OnePlus 8

  4. ГБР снова угрожает привести Порошенко силой на допрос

  5. Самолет с украинцами из Китая прибыл в аэропорт "Харьков" (ВИДЕО)

Загрузка...