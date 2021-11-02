До 2024 года "Большая стройка" обновит 24 000 км дорог — МИУ

В дополнение к отремонтированным и построенным за два года реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 13 000 км дорог и 520 мостам до 2024 года инфраструктура Украины пополнится еще десятками тысяч километров новых дорог и сотнями мостов. Подробности стали известны во время международного конгресса "Дороги будущего".

Как рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, до 2024 года планируется построить и отремонтировать 24 000 км дорог и 1 400 мостов.

"Те, кто хоть раз путешествовал по основным украинским магистралям в последние два года, могли заметить, что современные украинские дорожники и мостостроители уже не работают на советской технике. Это результат того, что дорожный рынок доверился государству в 2019 году и начал инвестировать в оборудование и людей", — напомнил Кубраков о двух прошедших годах "Большой стройки".

По его словам, реформы, проведенные в дорожной отрасли, позволили открыть рынок для крупных надежных исполнителей. Сегодня в Украине уже работают около 20 мощных компаний, а в дальнейшем их количество возрастет.

Дорожная отрасль Украины стала привлекательной не только для инвесторов, но и для рабочих. Сегодня минимальная зарплата дорожников составляет 11 тыс. грн, что вдвое превышает средние показатели по Украине. Министр также отметил, что "Большая стройка" создала 100 000 новых рабочих мест.

Улучшению качества дорожных ремонтов будет способствовать реформа ГАСИ, которая перевела выдачу разрешений в электронный вид и свела к минимуму коррупцию. Теперь дорожники смогут отказаться от текущих средних ремонтов и переключиться на капитальные, чего раньше не делали из-за длительности получения разрешения от ГАСИ.

Для завершения реформы отрасли необходимо еще принять законопроект №2234, регулирующий ценообразование, и законопроект №5655, переводящий всю строительную сферу в онлайн.

"Осуществленные и планируемые реформы должны обеспечить постоянство результатов "Большой стройки" в будущие годы", — подытожил Кубраков.

Напомним, в текущем году по программе "Большая стройка" Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 4500 км дорог государственного значения и 2000 км — местного.