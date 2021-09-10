Долги украинцев за коммуналку в июле сократились на 3%

Долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги в июле сократились на 2,8% — с 66,31 до 64,43 млрд грн (без учета электроэнергии — на 3,3% до 57,29 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

В частности, долги за газ уменьшились на 3,9% до 23,75 млрд грн, а за теплоснабжение и горячую воду еще значительнее — на 5,3% до 20,32 млрд.

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В то же время задолженность украинцев за водоснабжение и водоотведение выросла на 1,7% до 6,51 млрд, за обслуживание многоквартирных домов — на 0,4% до 5,51 млрд, за обращение с бытовыми отходами — на 1,1% до 1,19 млрд. За электричество долги также подросли на 1,1% — до 7,14 млрд грн.

Среди регионов, по которым есть данные, наибольшее как относительное, так и абсолютное сокращение долгов за газ в июле произошло в Киевской области — на 16,1% до 627 млн грн.

Долги за тепло больше всего в абсолютном выражении уменьшились в регионах, которые как раз и являются лидерами по объемам задолженности — в Киеве на 248 млн до 5 млрд грн, в Харьковской области — на 192 млн до 3,94 млрд грн, в Днепропетровской области — на 157 млн до 2,69 млрд грн.

В целом на пять регионов (эти три, Донецкая и Запорожская) приходится почти три четверти всей задолженности за горячую воду и теплоснабжение. Однако поскольку относительное сокращение долгов в других областях было большим, доля пяти регионов-лидеров в июле лишь выросла с 73% до 73,5%.

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Долги по квартплате в июле заметно не изменились, за исключением Черновицкой области, где их сумма была наименьшей и выросла сразу на 60% — до 33 млн грн.

За вывоз бытовых отходов больше всего и в абсолютных, и в относительных цифрах, подросли долги в Ивано-Франковской области — на 13% до 39,6 млн грн, а за электроэнергию — в Киеве: на 7,6% до 519 млн грн.

Напомним, что в Украине почти закончились средства на выплату субсидий, и Кабинет министров инициирует выделение Верховной Радой еще 12 млрд грн.