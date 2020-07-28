Доллар и евро дешевеют

За прошедшую неделю, 20-24 июля, курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,4%. С 27 июля украинская национальная валюта демонстрирует тенденцию на укрепление.

По сравнению с 27 июля, НБУ оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на вторник, 28 июля, почти неизменным — доллар поднялся в цене с 27,7559 грн/доллар до 27,7571 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 28 июля:

✅ 1 доллар США — 27,7571 грн;

✅ 1 евро — 32,6049 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,0988 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,6679 грн.

На межбанковском валютном рынке 28 июля доллар, по сравнению с понедельником, в покупке не изменился, в продаже вырос на 1 копейку. 27 июля межбанк закрылся в диапазоне 27,66/27,68 грн/доллар и во вторник, 28 июля, открылся в диапазоне — 27,66/27,69 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 8 копеек, в продаже — на 7 копеек. 28 июля торги по евро стартовали в диапазоне 32,43/32,47 грн за евро. 27 июля закрылись на уровне — 32,51/32,54 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,55 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,60 грн/доллар. В понедельник доллар покупали и продавали дороже на 15 копеек. Курс был 27,70/27,75 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,10/32,20 грн/евро. В понедельник утром евро покупали дешевле на 5 копеек, продавали по такому же курсу. Курс был 32,05/32,20 грн/евро.