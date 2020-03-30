Доллар на межбанке стабилизировался, а евро — растет

Межбанковские валютные торги в Украине в понедельник, 30 марта, открылись долларом по 28,07 — 28,15 грн.

Об этом сообщает финансовый портал "Минфин".

Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке подорожал на 1 копейку, а в продаже — на 3 копейки.

В свою очередь евро к открытию торгов в покупке подорожал на 18 копеек, а в продаже — на 20 копеек и составил 31,05 — 31,14 грн.

Тем временем российский рубль немного подешевел и составил 0,350 — 0,351 грн.

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Ранее стало известно, что Национальный банк Украины обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн.