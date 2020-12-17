Доллар начал отвоевывать свои позиции: гривня дешевеет

Гривня, которая с начала декабря укрепилась к доллару более чем на 2%, в среду, 16 декабря, начала немного проседать. Снижение курса национальной валюты на межбанке началось во второй половине дня.

Рост спроса на валюту участники торгов связывают с тем, что после обеда 16 декабря начала заходить большая часть средств от погашения предыдущих выпусков ОВГЗ (их общий объем — 11 млрд грн) и процентов по целому ряду облигаций. Вызванный этим рост курса иностранных валют заставил паниковать некоторых участников торгов, которые поспешили покупать доллары.

Панические настроения межбанка перебросились и на наличный рынок — там курс доллара и евро также пошел вверх.

16 декабря на межбанк также выходил и НБУ. Правда, только в первой половине дня, когда ситуация на межбанке еще выглядела спокойной. Регулятор успел пополнить свои резервы на 20 млн долларов. Валюту НБУ приобрел по курсу 27,70 грн/доллар.

Всего Нацбанк с начала декабря выкупил порядка 200 млн долларов США.

Дальнейшую активизацию спроса на валюту видит аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Минфин Украины суммарно привлек в бюджет порядка 110 млрд грн, источниками финансирования выступили аукционы ОВГЗ и внешние займы. Кабмин возобновит финансирование расходной части бюджета, но так как освоить все средства распорядители не успеют, вероятно, активизируется спрос на валюту. Украинские аграрии собрали в этом году на 9,7 млн тонн меньше зерновых культур, но рост цен на эти товары частично компенсирует потери в экспортной выручке. Падение объемов экспорта негативно скажется на курсе национальной валюты в будущем, но сейчас поток позитивных новостей успокаивает рынки. Верховная рада приняла госбюджет на предстоящий год, где заложен дефицит на уровне 5,5% от ВВП при инфляции в 7,3%. Рост экономики ожидается на уровне 4,6%, поэтому Украина достаточно уверенно входит в 2021 год", — говорит он в комментарии Delo.ua.

До конца этой недели по курсу доллара США против гривны, Гойлов ожидает торговлю в диапазоне 27,75-27,90 грн/доллар. "Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,05 грн/евро", — прогнозирует он.

17 декабря по сравнению со вчерашним днем, средой, 16 декабря, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2 копейки — с 27,759 грн/доллар до 27,7373 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 17 декабря:

✅ 1 доллар США — 27,7373 грн;

✅ 1 евро — 33,8021 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,3416 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,5286 грн.

На межбанковском валютном рынке 17 декабря курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, почти не изменился. 16 декабря торги закрылись на уровне 27,8350/27,8550 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 27,83/27,85 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже в среднем подорожало на 9 копеек. 17 декабря торги по евро стартовали в диапазоне 34,0444/34,0661 грн за евро. 16 декабря закрылись на уровне 33,9475/33,9719 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,70-27,95 грн/доллар, по евро — 33,75-34,15 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,92 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,05 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 27,77/27,88 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара вырос на 15 копеек, в продаже на 17 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,80/34,00 грн/евро. По сравнению со средой курс евро в покупке вырос на 22 копейки, в продаже — на 30 копеек. 16 декабря утром евро торговался в диапазоне 33,58/33,70 грн/евро.