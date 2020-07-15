Доллар немного дешевеет, курс евро растет в ожидании назначения нового главы НБУ

Вчерашнее размещение Министерством финансов ОВГЗ показало, что спрос на долговые бумаги минимальный, и уже не первую неделю нет активных покупок — предложенные инвесторам три выпуска ценных бумаг в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года привлекли в госбюджет только 10,6 млн грн. Напомним, в свои лучшие времена Минфин привлекал в госбюджет за один аукцион свыше 6 млрд грн.

"Накануне рынок испытал давление со стороны нерезидентов, выводящих дивиденды и доходы, однако во второй половине дня спрос спал. Помимо дивидендов, нерезиденты продолжают закрывать свои позиции по ОВГЗ и продавать бумаги на вторичном рынке", — отмечает в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По мнению аналитика, такая ситуация на рынке ОВГЗ может привести к тому, что НБУ и Минфин в перспективе могут ужесточить кредитно-денежную политику, особенно с учетом ускорения инфляции.

На курс гривни, как отмечает Шевчишин, имеет влияние и заявление президента Украины Зеленского о том, что он намерен до конца недели внести в Верховную Раду кандидатуру на пост главы Нацбанка.

Отметим, глава МВФ напомнила Владимиру Зеленскому, что независимость Нацбанка — ключевое условие для получения Украиной кредитов от Фонда.

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"В то же время, принятие парламентом законопроекта "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" окажет позитивное влияние на валютный рынок, так как может активизировать инвестиции в игровую индустрию", — говорит Шевчишин.

В остальном аналитик считает валютный рынок вялым и таким, что имеет низкие объемы. По его прогнозам, вероятно, в ближайшее время гривня останется в диапазоне 27-27,15 гривен за доллар.

Тем временем, по сравнению со вторником, 14 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на среду, 15 июля, больше чем на 5 копеек — с 27,0883 грн/$ до 27,1436 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 15 июля:

✅ 1 доллар США — 27,1436 грн;

✅ 1 евро — 30,8745 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,8854 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,0082 грн.

На межбанковском валютном рынке 15 июля доллар, по сравнению со вторником, в покупке подешевел на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. Во вторник, 14 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,08/27,10 грн/доллар, а уже в среду, 15 июля, открылся в диапазоне 27,06/27,09 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 15 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,86/30,89 грн за евро. 14 июля закрылись на уровне — 30,85/30,87 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 26,95-27,20 грн/доллар, по евро — 30,61-31,08 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,06 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,12 грн/доллар. Во вторник доллар покупали дороже на 5 копеек, продавали дороже на 2 копейки. Курс был 27,11/27,14 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,57/30,68 грн/евро. Во вторник евро покупали и продавали дешевле на 6 копеек. Курс был 30,51/30,62 грн/евро.