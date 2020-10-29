Доллар растет, евро дешевеет: что движет курсом

На межбанковском валютном рынке 28 октября курс гривни снизился за день с утренних 28,365/28,38 до 28,39/28,41 грн/доллар (-3 копейки), относительно евро вырос на 8 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже — с 33,39/33,40 до 33,31/33,33 грн/евро.

"Вчера, несмотря на усилия НБУ, гривня вновь ослабла. Регулятор дважды выходил с продажей долларов США. Объем проданной Нацбанком валюты составил 50 млн долларов, но спрос все равно значительно превышал предложение", — рассказывает в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Рост курса доллара Гойлов объясняет дефицитом валюты на межбанке. "Экспортеры получили от Казначейства 5,6 млрд гривен возмещения НДС, поэтому вчера мы наблюдали на межбанке дефицит предложения валюты. Судя по всему, до конца текущей недели у экспортеров не будет потребности в гривне. Для дальнейшего роста курса доллара США основным продавцам необходимо удержать уровень 28,40. Дефицит бюджета за 9 месяцев текущего года составил 82 млрд гривен, что значительно лучше ожиданий. Несмотря на кризис, в Украине относительно аналогичного периода прошлого года зарегистрировано на 60 тысяч больше физлиц в качестве предпринимателей. Таким образом, растет число налогоплательщиков и потенциал доходной базы государственного бюджета", — говорит он.

Проседание курса евро относительно гривни аналитики связывают больше не с украинскими факторами влияния, а с ситуацией, которая сложилась на международных рынках. Там евро в среду, 28 октября, подешевел относительно доллара с утренних 1,1780 евро/доллар 1,1735 евро/доллар на конец дня.

В четверг по валютной паре доллар/гривня Гойлов ожидает продолжения роста курса доллара к уровню 28,45 грн/доллар. "Евро против гривни, полагаю, будет торговаться в диапазоне 33,30-33,55 грн/евро", — говорит он.

Тем временем, сегодня, по сравнению с 28 октября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 3 копейки — с 28,3655 грн/доллар до 28,3989 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 29 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3989 грн;

✅ 1 евро — 33,3133 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,1682 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,7737 грн.

На межбанковском валютном рынке 29 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой, в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 28 октября торги закрылись на уровне 28,39/28,41 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,40/28,42 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 29 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,34/33,36 грн за евро. 28 октября закрылись на уровне 33,30/33,33 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,55 грн/доллар, по евро — 33,15-33,70 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,45 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,49 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу — 28,40/28,45 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 5 копеек, в покупке — на 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,30/33,40 грн/евро. По сравнению со средой курс евро в покупке снизился на 7 копеек, в продаже — на 5 копеек. 28 октября утром евро торговался в диапазоне 33,37/33,45 грн/евро.