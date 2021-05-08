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Банки 1 час назад

"Доступные кредиты 5-7-9%": банки выдали бизнесу более 38 млрд грн

Только за прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 696 кредитов на общую сумму 2,4 млрд грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 064 кредитов на общую сумму в 38,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, из всей суммы 16,250 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

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При этом, 5,292 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

Кроме этого, 16,648 млрд грн было выдано в качестве антикризисных кредитов.

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За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 696 кредитов на общую сумму 2,4 млрд грн.

По информации Минфина, на сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 29-ю банками.

Напомним, в марте этого года Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. 

В конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

Источник фото: Depositphotos.

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