Общество 50 минут назад

Дожди в Украине: киевлян предупредили о новом ливне 21 июля

Гражданам советуют плотно закрывать окна и не подходить к ним

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

По информации Украинского гидрометеорологического центра, днем 21 июля в северных и центральных областях ожидаются значительные дожди, а в южных местами град, сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Днем по Украине ожидаются также порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Власти Киева накануне снова предупредили граждан о надвигающейся грозе. Граждан призывают при падении деревьев, веток или травмировании людей немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую коммунальной корпорации "Киевавтодор" по телефону: 284-74-19.

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Во время грозы советуют плотно закрывать окна и не подходить к ним, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а также не браться за металлические входные двери.

Гражданам, оказавшимся на улице, советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними транспорт. В случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Отметим, что в ночь на 21 июля в Украине в результате ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 838 населенных пунктов.

Напомним, что 19 июля Киев накрыл мощный ливень: за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Были подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

В ночь перед этим из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.

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