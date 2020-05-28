Дожди в Украине: затоплены улицы Одессы и Николаева (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе и Николаеве в результате сильного дождя затопило улицы, образовались автомобильные пробки и отчасти остановился общественный транспорт.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщают местные издания.

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Указано, что сильный ливень, который идет с утра в Одессе, успел затопить Французский бульвар, а также Приморскую и Балковскую улицы, сообщает "Думская". По подсчетам мэрии, за период с 6:00 до 9:00 в Одессе выпало 18 мм осадков.

Как отмечается, из-за дождя на Балковской, Приморской, Химической и в Рыбпорту не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3, 15, 18, 22, 27, а также троллейбусные маршруты №8 и 10.

Известно, что в 10:30 патрульная полиция Одессы перекрыла участки трех улиц, подтопленных в результате сильного дождя. В частности, движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой).

При этом пускают только автомобили людей, которые работают на перекрытых участках, и общественный транспорт.

В 10:56 на Приморской и Балковской наблюдалось много "утонувших" автомобилей, а в 11:07 затопило Среднефонтанскую площадь. В 11:26 на Космонавтов из-за подтопления в районе Инглези остановилось движение троллейбусов.

В 12:09 на дороге с поселка Котовского в центр города образовались пробки: заторы начинаются уже с "Молодой Гвардии".

В свою очередь в Николаеве из-за дождя, который идет с самого утра, городские магистрали, улицы и проспекты уходят под воду, ливневки не справляются с потоком воды, сообщают "НикВести".

В частности, в Заводском районе подтоплен сквер, в котором недавно постелили новую плитку.

Также в воде стоит проспект Героев Украины. Как сообщают очевидцы, спустя почти час после окончания дождя, ливневки в микрорайоне Соляные не справляются с водой, перейти проспект очень трудно из-за глубоких луж.

28 мая в Николаевской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков дождь в Николаеве будет продолжаться до обеда.

Ранее в Николаеве затопило в очередной раз спорткомплекс "Трудовые резервы", работники комплекса вместе с юными воспитанниками своими силами убирали воду.

Напомним, потери от засухи посевных площадей культур (гороха, озимой пшеницы, ржи, рапса, ячменя) в целом по Украине оцениваются на уровне 234 тысяч гектаров, что составляет 2,6% всех площадей озимого клина (10,237 млн га).

В частности, засуха по состоянию на 5 мая продолжалась в Одесской, Херсонской, большей части Запорожской и Николаевской областей.