Происшествия 20 минут назад

ДТП в Кировоградской области: военный грузовик протаранил авто коммунальщиков, есть жертвы

В результате ДТП, один дорожник погиб на месте. Другой мужчина скончался в карете "Скорой помощи"

Фото: скриншот YouTube/ТСН Фото: скриншот YouTube/ТСН
Фото: скриншот YouTube/ТСН

Вечером 26 ноября в Кировоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщает ТСН, военный МАЗ влетел в машину, которая укладывала асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый — Тернополь — Кропивницкий близ села Малиновка. От удара грузовик перевернулся.

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В результате ДТП, один дорожник погиб на месте. Другой мужчина скончался в карете "Скорой помощи".

Еще два человека с тяжелыми травмами госпитализированы в медучреждение.

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Что стало причиной столкновения, сейчас выясняют эксперты.

Напомним, два человека, включая ребенка, погибли утром 24 ноября в результате ДТП на автодороге "Стрый — Кропивницкий — Знаменка" в Уманском районе.

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