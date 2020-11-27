ДТП в Кировоградской области: военный грузовик протаранил авто коммунальщиков, есть жертвы

Вечером 26 ноября в Кировоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщает ТСН, военный МАЗ влетел в машину, которая укладывала асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый — Тернополь — Кропивницкий близ села Малиновка. От удара грузовик перевернулся.

В результате ДТП, один дорожник погиб на месте. Другой мужчина скончался в карете "Скорой помощи".

Еще два человека с тяжелыми травмами госпитализированы в медучреждение.

Что стало причиной столкновения, сейчас выясняют эксперты.

Напомним, два человека, включая ребенка, погибли утром 24 ноября в результате ДТП на автодороге "Стрый — Кропивницкий — Знаменка" в Уманском районе.