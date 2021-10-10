ДТП в Одесской области: на трассе фура врезалась в автобус, погибли два человека (ФОТО)

Вчера, 9 октября, поздно вечером на трассе Киев — Одесса, около села Холодная балка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, грузовой автомобиль MAN, ехавший в сторону Киева, врезался в рейсовый автобус, который ехал впереди него.

По предварительной информации, два пассажира маршрутки погибли, шестеро, в числе которых ребенок, получили травмы различной степени.

Всех пострадавших госпитализировала в медучреждения бригада "Скорой помощи".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и задержании водителя грузовика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, 8 октября около полуночи на автодороге Киев — Чоп возле села Хоросно Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши в результате ДТП, произошедшего в среду, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.