Происшествия 1 час назад

ДТП в Одесской области: на трассе фура врезалась в автобус, погибли два человека (ФОТО)

Авария произошла на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка

Фото: пресс-служба Нацполиции Одесской области Фото: пресс-служба Нацполиции Одесской области
Фото: пресс-служба Нацполиции Одесской области

Вчера, 9 октября, поздно вечером на трассе Киев — Одесса, около села Холодная балка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, грузовой автомобиль MAN, ехавший в сторону Киева, врезался в рейсовый автобус, который ехал впереди него.

По предварительной информации, два пассажира маршрутки погибли, шестеро, в числе которых ребенок, получили травмы различной степени.

Всех пострадавших госпитализировала в медучреждения бригада "Скорой помощи".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:
В Польше BMW врезался в фонарный столб, погибли трое украинцев (ФОТО)

Сейчас решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и задержании водителя грузовика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, 8 октября около полуночи на автодороге Киев — Чоп возле села Хоросно Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши в результате ДТП, произошедшего в среду, погибли четыре человека, в том числе двое граждан Украины — мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Все погибшие работали в одной из строительных фирм с Томашув-Мазовецкий Лодзинского воеводства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В ожидании нового локдауна: в Киеве заказали более полумиллиона спецпропусков
В ожидании нового локдауна: в Киеве заказали более полумиллиона спецпропусков
Смертельное ДТП на Львовщине: Daewoo вылетел в кювет, погибли 2 человека (ФОТО)
Смертельное ДТП на Львовщине: Daewoo вылетел в кювет, погибли 2 человека (ФОТО)
Нардеп Поляков найден мертвым. Полиция начала расследование
Нардеп Поляков найден мертвым. Полиция начала расследование
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Мирное воссоединение": Си Цзиньпин призвал Тайвань "мирно" присоединиться к Китаю

  3. Германия осложнила въезд для невакцинированных украинцев

  4. Ливан оставили без электричества

  5. В "Новой почте" рассказали, когда запустят в небо первый самолет своей авиакомпании

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...