ДТП в Житомирской области: грузовик протаранил легковушку, погибли два человека (ФОТО)

Сегодня, 17 октября, около 01:00, на автодороге М-06 около пгт Пулино (Житомирская область), произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.

Как сообщает в Facebook пресс-служба областного управления Патрульной полиция, на трассе столкнулись легковой автомобиль AUDI и грузовик Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

По информации правоохранителей, патрульные обеспечили охрану места аварии и провели регулирование дорожного движения.

Детали ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, утром 11 октября на 174 км автодороги Киев — Харьков — Должанский у села Карпиловка Лубенского района перевернулся автобус с 22 пассажирами.

В результате ДТП водитель и десять пассажиров были доставлены в больницу, при этом водитель вскоре скончался.