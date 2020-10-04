Политика 20 минут назад

Дубинский возглавил предвыборный список в Киевсовет

Информация обнародована на сайте Центральной избирательной комиссии

Народный депутат и бывший телевизионный ведущий Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии Слуга народа.

Эта информация обнародована на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Кроме этого, в партийный список вошли ряд работников 1 + 1 Продакшн и 1 + 1 Медиа вошли:

– корреспондент Владимир Тимофийчук (4 номер);

– журналист Игорь Колтунов (9 номер);

– продюсер Алена Шерепа (14 номер);

– редактор Наталья Книга (17 номер);

– выпускающая редактор Мария Киселева (19 номер);

– администратор управления журналистских проектов Олеся Шерепа (44 номер).

Всего в списке Слуги народа к Киевоблсовета — 84 кандидата.

Ранее Bihus.info опубликовал расследование, в котором перечислил собственностьДубинского, его мамы и жены. Нардеп и его семья на протяжении последних лет стали собственниками 24 квартир, 17 авто, двух домов и 70 соток земли на сумму около 2 млн долл. При этом "официальные доходы семьи не могли позволить ему покупку имущества". За 5 лет Дубинский приобрел 10 новых авто.

У матери нардепа за 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. С 2014 года Дубинскому принадлежат 2 квартиры на Подоле. Нардепу принадлежат 6 земельных участков в селе Хотив Киевской области, дом в Соломенском районе, квартира на Печерске и на Теремках.

Еще семью квартирами владеет жена Дубинского. 19 объектов недвижимости (квартиры и гаражи в Киеве) принадлежат матери Дубинского.

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