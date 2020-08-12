Экономика 1 час назад

Экономика Великобритании рухнула на рекордные 20,4%

Это самое существенное падение британской экономики в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Во втором квартале 2020 года валовый внутренний продукт (ВВП) Великобритании уменьшился на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Такие данные обнародовало Национальное статистическое управление (ONS).

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По информации ведомства, это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году.

Это было второе квартальное снижение ВВП подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию.

Как отмечают в Trading Economics, это произошло из-за пандемии COVID-19 и правительственных мер, направленных для борьбы с COVID-19.

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За этот период расходы потребителей упали на 23,1% относительно предыдущих трех месяцев — падение также стало рекордным.

Кроме этого, произошло заметное падение валового накопления основного капитала (-25,5%) и государственного потребления (-14%). 

Относительно апреля — июня 2019 года падение экономики составило 21,7%.

В то же время, промышленное производство в июне выросло на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый существенный рост показателя с марта 1972 года.

В годовом выражении показатель рухнул на 12,5%. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 9,2% и падения второго на 12,8%.

Как сообщалось ранее, реальный валовой внутренний продукт Украины в январе — июне 2020 года сократился на 6,5%.

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