Тесты гибкого смартфона Galaxy Z Flip показали, что его экран не очень прочный

Во время представления нового смартфона Galaxy Z Flip, компания Samsung заявила, что использует в экране "Ultra Thin Glass" (ультратонкое стекло). Многие восприняли эту новость с энтузиазмом. Потому что, до сих пор, на всех гибких смартфонах, вышедших в продажу, использовались пластиковые дисплеи, которые очень легко царапались. Переход на стекло может сделать гибкие экраны более долговечными.

Известный американский блогер Зак Нельсон, с YouTube-канала JerryRigEverything проверил на прочность экран смартфона Galaxy Z Flip и оказалось, что по прочности он ничем не лучше, чем предыдущие гибкие телефоны — Samsung Fold и Motorolla RAZR, в экранах которых использовался пластик. Результатами своих тестов он поделился на своем канале.

Для того, чтобы определить прочность экрана Z Flip, блогер использовал шкалу Мосса, которая, как раз, создана для того, чтобы определять относительную твёрдость материалов методом царапания. Шкала — десятибальная, где один балл — это ненадежный материал, а десять — соответственно, очень прочный.

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У Z Flip повреждения появляются уже на отметке 2-3 баллов, что соответствует показателям Galaxy Fold или Motorola Razr с пластиковыми экранами. В то время, как смартфоны со стеклянным экраном получают первые повреждения обычно на отметке 6-7 баллов.

Издание The Verge обратилось за комментарием в компанию Samsung о том, кто является партнером Samsung по производству гибких экранов, как производится и обрабатывается стекло для этих экранов. Южнокорейский производитель от комментариев отказался.

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Зато Samsung прокомментировала видео блогера Зака Нельсона. Она заявила, что "Galaxy Z Flip оснащен дисплеем Infinity Flex с ультратонким стеклом Samsung (UTG), который обеспечивает гладкий, превосходный внешний вид и захватывающий просмотр. Первая в своем роде технология UTG от Samsung отличается от других флагманских устройств Galaxy. Кроме того, Galaxy Z Flip имеет защитный слой поверх UTG, как у Galaxy Fold".

Samsung

Кроме того, Samsung заявила, что обещает своим пользователям одноразовую замену экрана за $119, в случае поломки. Сделать это можно в фирменных магазинах Samsung Store. Программа вскоре будет запущена.

Напомним, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip был недавно представлен на ежегодном мероприятии Unpacked, которое прошло в Сан-Франциско. Его цена составляет $1380. А у компании-производителя уверяют, что сложить и разложить смартфон можно будет минимум 200 000 раз.