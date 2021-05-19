Общество 10 минут назад

Экс-директор "Муниципальной охраны" Киева "обчистил" городской бюджет на 0,5 млн грн

Чиновник подписал акт приема-передачи невыполненных услуг на 580 тысяч грн

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями столичной Нацполиции сообщила о подозрении бывшему директору коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Муниципальная охрана" в хищении бюджетных денег.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, КП "Муниципальная охрана" закупила услуги по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом бывший директор коммунального предприятия подписал и утвердил акты приема-передачи оказанных услуг, точно зная о том, что обучение и повышение квалификации охранников фактически не проводилось, то есть условия договора со стороны исполнителя не были выполнены.

В результате заказчик перечислил на счет частного общества более 580 тысяч грн за невыполненные услуги, что подтверждается заключением экспертизы.

Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой в настоящее время должности заместителя директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы и избрании ему меры пресечения.

Читайте также:
Киевский чиновник украл деньги на ремонте в книжном магазине "Сяйво" — прокуратура

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам преступления.

Разоблачение преступления проводилось при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, на прошлой неделе киевские правоохранители провели множество обысков по делам о коррупции в других столичных коммунальных предприятиях, в том числе в "Киевском метрополитене", "Киевпастрансе", в "Киевгорсвете", в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в объединении "Киевзеленбуд", а также в департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации

Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В КГГА прошел обыск по делу о строительстве офисного здания в районе Киево-Печерской лавры
В КГГА прошел обыск по делу о строительстве офисного здания в районе Киево-Печерской лавры
Экс-глава муниципальной охраны Киева вымыл из горбюджета полмиллиона гривен — прокуратура
Экс-глава муниципальной охраны Киева вымыл из горбюджета полмиллиона гривен — прокуратура
Еще в двух киевских КП провели обыски: искали документы по экс-главе "Житлоинвестбуд-УКБ"
Еще в двух киевских КП провели обыски: искали документы по экс-главе "Житлоинвестбуд-УКБ"
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рада уволила министров Криклия, Петрашко и Степанова

  3. Запись через Viber и 160 прививок за три часа: как проходит вакцинация в маленьких городах

  4. Украинская клубника уже начала дешеветь: до какой отметки опустится цена на ягоду

  5. Фермер-миллионер с Черниговщины построил для себя мавзолей, как у Наполеона (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...