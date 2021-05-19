Экс-директор "Муниципальной охраны" Киева "обчистил" городской бюджет на 0,5 млн грн

Подольская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями столичной Нацполиции сообщила о подозрении бывшему директору коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Муниципальная охрана" в хищении бюджетных денег.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, КП "Муниципальная охрана" закупила услуги по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей.

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При этом бывший директор коммунального предприятия подписал и утвердил акты приема-передачи оказанных услуг, точно зная о том, что обучение и повышение квалификации охранников фактически не проводилось, то есть условия договора со стороны исполнителя не были выполнены.

В результате заказчик перечислил на счет частного общества более 580 тысяч грн за невыполненные услуги, что подтверждается заключением экспертизы.

Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой в настоящее время должности заместителя директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы и избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам преступления.

Разоблачение преступления проводилось при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, на прошлой неделе киевские правоохранители провели множество обысков по делам о коррупции в других столичных коммунальных предприятиях, в том числе в "Киевском метрополитене", "Киевпастрансе", в "Киевгорсвете", в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в объединении "Киевзеленбуд", а также в департаменте земельных ресурсов Киевгорадминистрации.

Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.