Экс-глава Родовид Банка Горбуненко снова пытается купить банк "Сич" — блогер

Бывший глава правления Родовид Банка Денис Горбуненко снова предпринимает попытку приобрести банк "Сич".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Дмитрий Марунич.

"В последние две недели это — пожалуй одна из самых резонансных тем, обсуждаемых участниками финансового рынка Украины. Зачем Денису Горбуненко, у которого уже давно сформирована репутация нерукопожатого бизнесмена, нужен банк "Сич"?", — задается вопросом Марунич.

Он подозревает, что Горбуненко решился на повторную попытку купить банк из-за смены руководства НБУ. Марунич напоминает, что Горбуненко проходил фигурантом по делу в Родовид Банке.

"Еще в 2011 году следственные органы выявили признаки преступления в деятельности Родовид Банка, предусмотренные частью 5 статьи 191 Криминального Кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Однако, самому Горбуненко, расставшись со значительной частью своего состояния, удалось уйти от ответственности. Фактически были уничтожены почти все вещественные доказательства, подтверждающие, кто и когда вывел активы банка", — отметил он.

Блогер опасается, что если НБУ позволит Горбуненко купить банк, то финучреждение будет использоваться для отмывания денег.

"Таким образом увесистый послужной список "достижений" Горбуненко не оставляет сомнений, что банку "Сич" уготована роль очередной помойки, где сам Горбуненко и его компаньоны будут отмывать деньги, полученные незаконным путем", — делает вывод Дмитрий Марунич.

Напомним, в конце 2019 года Горбуненко уже подавал документы в НБУ, запрашивая разрешения купить банк "Сич". Но, по сообщению в СМИ, весной 2020 года Нацбанк отказал Горбуненко в этой сделке. После этого в июле в НБУ сменился глава.