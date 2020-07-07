Политика и экономика 20 минут назад

Экс-главе Херсонской ТЭЦ дали пять лет за злоупотребление властью

Он нанес ущерб государству в размере почти 9 млн грн

Фото: Область.Онлайн Фото: Область.Онлайн
Фото: Область.Онлайн

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего главу правления ПАО "Херсонская ТЭЦ" в злоупотребление властью.

Об этом сообщает сайт ВАКС.

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Судьи пришли к выводу, что обвиняемый умышленно использовал служебное положение вопреки интересам службы и интересам возглавляемого им госпредприятия с целью получения другим юридическим лицом (ООО "Квадро-Финанс") неправомерной выгоды. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения вреда государственным интересам и интересам Херсонской ТЭЦ в размере 8 млн 785 тысяч грн.

Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать на предприятиях, учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности должности, связанные с распоряжением товарно-материальными ценностями и финансовыми ресурсами. Этот запрет будет длиться 3 года. Кроме того, его оштрафовали на 17 тысяч грн.

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Судом также избрана мера пресечения указанному лицу в виде личного обязательства с возложением процессуального долга — прибывать по каждому требованию в суд или в орган исполнения наказаний. Приговор может быть обжаловано в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его объявления.

Напомним, что 15 июня Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор. Так, судьи приговорили депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием. Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих денег депутат облсовета был задержан.

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