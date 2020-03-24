Политика 20 минут назад

Экс-главу Харьковской ОГА избрали нардепом

За Юлию Светличную проголосовали 77,55% избирателей

Экс-главу Харьковской ОГА избрали нардепом Экс-главу Харьковской ОГА избрали нардепом
Юлия Светличная. Фото: 24 канал

Бывшая глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная избрана народным депутатом на промежуточных выборах в округе № 179.

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на основании протокола окружной избирательной комиссии, ЦИК установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 в одномандатном избирательном округе № 179.

Соответствующий протокол ЦИК подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.

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"Народным депутатом Украины избрана Светличная Юлия Александровна, 1984 года, образование высшее, исполнительный директор, общественная организация "Единство и развитие", проживает в Харькове, беспартийнaя, самовыдвиженка. За нее проголосовали 30 194 избирателей, что составляет почти 77,55% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время заседания Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОВО № 179, образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 24 января 2020 № 14.

Светличная принимала участие в выборах как самовыдвиженец.

Напомним, 6 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил 34-летнего нардепа от партии "Слуга народа" Алексея Кучера председателем Харьковской ОГА.

Кучер сменил на этой должности Юлию Светличную, которая была главой ОГА с октября 2016 года.

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