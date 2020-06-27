Экс-нардеп незаконно получил из госказны полмиллиона грн компенсации за жилье

23 июня прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд составленный детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, который, по версии следствия, безосновательно получил из государственного бюджета 543,9 тысяч грн компенсации за аренду жилья.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия бывшего народного избранника квалифицированы по части 2 статьи 364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

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По данным следствия, экс-нардеп получил неправомерную выгоду в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс" Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, с декабря 2014 года по декабрь 2017 потрачено 543,9 тысяч грн.

В НАБУ отмечают, что о подозрении экс-нардепу сообщили весной этого года.

Досудебное расследование указанных фактов осуществлялось с октября 2018 по май 2020 года.

Напомним, в феврале движение "Честно" сообщило, что с начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутатов получили компенсацию за проживание в столице.

В частности, в президентской фракции "Слуга народа" 121 нардеп из 248-ми (49%) получают компенсацию за жилье. На втором месте по процентному соотношению находится группа "За будущее" — 10 из 22-х (45%), на третьем месте внефракционные — 9 из 21 (43%).