Экс-замминистра обороны стал подозреваемым по делу о закупке бесполезных бронежилетов

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины по делу о закупке в 2019 году 11 тыс. нефункциональных бронежилетов "Корсар". Об этом говорится в сообщении ОГП.

Экс-чиновнику инкриминируют бездеятельность военной власти, повлекшую тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц в условиях особого периода (часть 2 статьи 28, часть 3 статьи 426 Уголовного кодекса).

Установлено, что с апреля по июнь 2019 сотрудники работники управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил закупали и принимали указанное обмундирование, которое по своим свойствам оказалось не способно защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

Подозреваемые же, зная об этом, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 42 млн грн.

На данный момент в этом уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны. Следствие ведет теруправление Госбюро расследований в Киеве.

Напомним, по данным прокуратуры, в 2018 году Минобороны заказало у компании ТЕМП-3000 20 тыс. бронежилетов по устному указанию одного из замминистра обороны без изучения нужд ВСУ и по упрощенной процедуре. Бронежилеты заказывались по техническим условиям 2003 года (для использования в условиях жаркого и сухого климата, а именно для миротворцев в Ираке).

В тендерной документации и в дальнейшем уже в договоре с поставщиком была указана модель с названием "Корсар М3с". Однако при принятии на вооружение в ВСУ, как выяснилось, испытывались бронежилеты "Корсар М3", а закупленные "Корсар М3с" не испытывались вообще. В итоге без проведения испытаний подозреваемые чиновники Минобороны приняли на вооружение четыре партии бронежилетов и не сообщили об этом министру, даже когда узнали об их непригодности.

Первая партия в 4 тыс. бронежилетов поступила в ВСУ 10 апреля 2019 года, всего в части успели поставить 11 тыс. штук, и все они были изъяты правоохранителями 26 июня 2019 года.

Узнав же о непригодности бронежилетов, должностные лица министерства решили все же негласно их испытать. Неофициальные испытания прошли 24 апреля 2019 года в Национальном университете обороны им. Черняховского. В ходе них подтвердилось, что при дожде бронежилеты пробиваются насквозь.

Официальная судебная баллистическая экспертиза с применением метода дождевания, проведенная 30 октября, показала, что в 70% случаев бронежилеты "Корсар М3с" 4-го класса пробивались насквозь. После этого правоохранители и решили задержать причастных к их закупке.

Пятерым чиновникам Минобороны подозрения по этому делу были объявлены еще 5 ноября прошлого года. Арестованного тогда начальника управления матобеспечения ВСУ Дмитрий Марченко вскоре выпустили под залог, почти полностью внесенный экс-президентом Петром Порошенко.