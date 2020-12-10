Политика 10 минут назад

Эксперт: избрание ВККС иностранцами носит признаки международной политической экспансии

Почему мы должны делить наше суверенное государство, нашу народную власть с гражданами других суверенных стран, задается вопросом юрист

Эксперт: избрание ВККС иностранцами носит признаки международной политической экспансии Эксперт: избрание ВККС иностранцами носит признаки международной политической экспансии

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова считает, что предложенный законопроектом №3711 механизм избрания членов Высшей квалификационной комиссии судей при решающем участии представителей иностранных государств нарушает суверенитет Украины.

Об этом она сказала во время третьего обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы", передают Українські Новини.

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"У нас, адвокатов, возникает основной вопрос: будет ли судебная власть после предложенных изменений — независимой, а правосудие — качественным? Ведь согласно законопроекту №3711 ... появляется новый субъект — конкурсная комиссия, состоящая из трех представителей — от Совета судей Украины и трех международных экспертов — от международных организаций ", — подчеркнула она.

Изовитова обратила внимание на то, что согласно положениям законопроекта международные эксперты фактически будут иметь право решающего голоса в рамках конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

При этом Высший совет правосудия будет обязан назначить избранного комиссией кандидата: "То есть конституционному органу, Высшему совету правосудия здесь отводится исключительно церемониальная функция, что есть недопустимо".

"И о каком народовластии при формировании судебной власти здесь идет речь, где здесь ст. 1 и 5 Конституции? Эти статьи не только не применяют, их даже вроде бы не замечают. У нас что теперь, иностранцы, международные эксперты провозглашаются представителями Украины? Полное народовластие! А как быть с государственным суверенитетом Украины? Почему мы должны делить наше суверенное государство, нашу народную власть с гражданами других суверенных стран? ", — подчеркнула глава НААУ.

Заместитель председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий также обратил внимание на то, что конкурсная комиссия с одной стороны наделяется функциями органа государственной власти, а с другой — ответственность за эти решения почему-то возлагается на ВСП.

"Возникает довольно интересная ситуация, когда решения ВСП должны быть безальтернативно приняты в результате принятия решения этой конкурсной комиссии по формированию ВККС ... То есть ВСП берет за это на себя ответственность", — отметил он.

Лидия Изовитова добавила, что альтернативный способ формирования комиссии, в случае не назначения в ее состав международных экспертов, также вызывает много вопросов. В указанном случае три члена комиссии должны быть предложены Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

 "Большинство в конкурсную комиссию по отбору членов ВККС может получить одна политическая сила. Именно та политическая сила, от которой назначено уполномоченного с прав человека. Стало бытьодна политическая сила может коррупционно сформировать судебную власть в Украине. И это — еще один риск в формировании Высшей квалификационной комиссии судей", — подчеркнула она.

Кроме того, вызывает вопросы и процедура увольнения членов ВККС. Решение об этом будет приниматься не тем органом, который назначал члена, а самой ВККС и соответствующие рекомендации она будет направлять ВСП.

"При этом, в законе не указано, что ВСП должен однозначно согласиться с такой рекомендацией ВККС или  может возразить и отклонить ее. Это очень опасное явление для нашего общества ", — убеждена Изовитова.

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