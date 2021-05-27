Эксперт назвал вероятные причины последних кадровых изменений в "Нафтогазе"

Последние кадровые изменения в НАК "Нафтогаз Украины" могут быть связаны с защитой на посту Андрея Коболева и атак на украинское правительство через американских лоббистов.

"Лана, Гламаздин, Осмоловская в последнее время больше занимались сохранением Коболева в кресле, чем борьбой против СП2 ("Северный поток — 2". — Ред.). При этом они это делали через американских лоббистов, через пиар в Украине — за деньги "Нафтогаза", то есть за государственные деньги", — заявил Омельченко.

Эксперт также отмечает, что часто защита Коболева заключалась в атаках на правительство. То есть правительство атаковали за средства компании, единственным акционером которой является правительство.

"Кампания против правительства в защиту Коболева навредила интересам Украины. Критику вырванных из контекста действий правительства по увольнению Коболева и наблюдательного совета использовали в частности как оправдание мягкой политики в отношении России, хотя на самом деле это смягчение произошло задолго до действий правительства", — говорит Омельченко.

При этом, добавляет эксперт, было провалено направление противостояния с "Газпромом".

"Вопреки впечатлению, которое сложилось у многих, Лана Зеркаль не имеет отношения к Стокгольмскому арбитражу против "Газпрома". Лана занималась другими процессами в МИДе. Гламаздин не был идеологом, главным или единственным двигателем санкций США. Он присоединился к НАК после работы с Яценюком, когда тот ушел с поста премьер-министра, и к тому времени НАК уже работал в направлении американских санкций. Гламаздин отвечал за связь с американскими лоббистами, это была преимущественно административная работа", — считает эксперт.