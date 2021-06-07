Эксперт: новости об отказе встречи Байдена с Зеленским из-за Нафтогаза — лоббизм Коболева

То, что в западных СМИ появились новости об отказе президента США Джо Байдена встречаться с президентом Владимиром Зеленским из-за смены руководства НАК "Нафтогаз Украины", является прямым следствием активной работы лоббистов экс-главы НАКа Андрея Коболева.

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко.

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"Как выглядит лоббизм Коболева. Да, вот так он и выглядит в чистом виде. Нанимаешь лоббистов и потом за украинские же деньги жучишь Украину. Потом в Украине разгоняешь через структуры Фиалы новости о том, что на Западе отказываются встречаться с Зеленским из-за "Нафтогаза". Где Байден и где "Нафтогаз" в его повестке с его 19 млрд гривен убытков?", — отметил эксперт.

Он также сравнил украинские местные перипетии и новости с "местным кваканьем болотных жаб", что вряд ли способно привлечь каплю внимания со стороны "великана", которым является Джо Байден.

Ранее журналист издания "Бизнес.Цензор" Владимир Дольник заявил, что бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев вместе со своей командой тратил государственные деньги на публикации в США и ЕС, что должно было помочь ему сохранить пост.

К тем, кто продвигал в прессе нужные Коболеву нарративы, Дольник назвал директора по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы "Нафтогаз" Алену Осмоловскую, советника предыдущего председателя правления Вадима Гламаздина и директора Центра исследования энергетики Александра Харченко.