Эксперт: Результаты тендеров Минобразования из года в год предсказуемы, налицо — коррупция

Образование детей определяет будущее государства, его потенциал и его экономические и социальные достижения. Но о каких же достижениях в системе образования может идти речь, если в тендерах, связанных с закупкой необходимых комплектов современных образовательных методик, всегда есть один явный победитель, из года в год, один и тот же? Об этом на своей странице в сети Fаcebook пишет эксперт, экономист Александр Охрименко.

"Если посмотреть систему Dozorro, то мы увидим, что компания "ОС Украина" в 2018 году выиграла тендер Института модернизации содержания образования по заказу Министерства образования, а именно Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования (в то время директором была Любомира Мадзий) на сумму свыше 70 млн. гривен. И в 2019 году — внезапно — эта же компания выиграла тендера на сумму свыше 150 млн. гривен. Тендер по поставке комплектов современных методик для проведения комплексной оценки развития детей с особенными образовательными потребностями. Таким образом, за последние два года "ОС Украина", совместно с Директоратом дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования под началом Любомиры Мадзий, освоили свыше 230 млн. грн.", — сообщил Александр Охрименко.

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По его словам, выигрывает эти тендеры компания "ОС Украина" совсем не потому, что она лучшая, а потому, что Директорат и Министерство образования позаботились о том, чтобы именно эта компания всегда была победителем тендеров, ведь их условия были прописаны конкретно под ООО "ОС Украина", что автоматически нивелировало участие иных предприятий.

"А что же другие компании и национальные разработчики методик, которые могут и готовы предлагать свои методики нашему дорогому Директорату? Они не раз обращались к нему за получением сертификата, чтобы в будущем внедрять свои методики в учебных учреждениях, и даже их получали, однако даже участниками тендеров они почему-то не становились. Нет, не потому, что их методики хуже, а потому что в 2018 году в Министерство образование попал некий Виктор Сальков. Объясню взаимосвязь: по неофициальной информации после того, как компании получали сертификат, с ними тут же связывался господин Сальков, который сегодня занимает кресло и.о. Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования, и предлагал принять участие в тендере. Никогда такого не было и вот опять", — пишет Александр Охрименко.

Эксперт подчеркнул, что участвовать в коррупционных схемах не все готовы, но вот Директорат дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования и Министерство образования очень даже готовы. "Возможно, сам господин Сальков лично и внимательно изучал методики всех получателей сертификатов, чтобы затем при подготовке технической документации к очередному тендеру сделать максимум для отсечения всех, кроме уже полюбившейся им "ОС Украина", — отметил Александр Охрименко.

По мнению эксперта, во всем вышесказанном прослеживается явная коррупция, явные нарушения законодательства, явный сговор. Эксперт предположил, что вскоре будет объявлен новый тендер, с новыми-старыми условиями, выполнить которые сможет, конечно же, только победитель прошлых лет. "А может и не будет, ведь, к примеру, в обход законодательства Министерством может быть подписан некий приказ, в котором будет зафиксировано, что тендер больше проводить не нужно, поскольку методики ОС "Украина" уникальны и неповторимы. А значит, можно обойтись прямыми переговорами и теперь уже втихую осваивать новые миллионы", — считает Александр Охрименко.