Экономика 30 минут назад

Эксперт: возобновление поставок битума — фактор российского влияния на экономику Украины

Есть риски и политического давления

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Энергетический эксперт Дмитрий Марунич расценивает отмену российскими властями запрета на поставку битума в Украину, как механизм повышения российского влияния на экономику Украины.

"Очевидно, что подобное решение правительства РФ направлено на увеличение энергетической зависимости Украины" — заявил он.

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Эксперт считает, что Украине следует наоборот уменьшать зависимость от российских нефтепродуктов, которые могут использоваться в качестве экономического и политического рычага влияния.

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Напомним, что 8 октября российское правительство расширило перечень товаров, разрешенных к экспорту в Украину, в число которых вошел битум. Решение опубликовано на официальном сайте правительства России.

Среди разрешенных для поставки в Украину материалов из России сейчас появились нефтяной битум, смазочные масла, битумные смеси на основе природного асфальта, природного битума и прочих остатков от переработки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

На сегодняшний день Украина не в состоянии удовлетворить потребности в битуме за счет внутреннего производства, особенно после развернутой программы по дорожному строительству.

 

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