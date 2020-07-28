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В мире 50 минут назад

Эксперты прогнозируют рост цен на отдых в Турции из-за россиян

Тем, кто планирует поехать в Турцию, лучше озаботиться этим уже сейчас, чтобы получить лучшие отели и лучшие цены

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После восстановления авиасообщения между Турцией и Россией цены на турецкие отели могут подняться.

Об этом рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, сообщает УНН.

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"Для начала, лайфхак сегодняшнего дня — Россия открывает авиасообщение с Турцией, соответственно, с 10 числа (августа — Delo.ua) полетят они на курорты. Первого (августа — Delo.ua) — в Стамбул полетят, с 10-го полетят уже на курорты. Соответственно, по логике вещей, это должно привести к большей заполняемости отелей и возможному повышению цен на отели, в связи с повышением спроса и появления еще такой большой страны. Поэтому, тем, кто планирует ехать в Турцию, рекомендую озаботиться этим уже сейчас. Чтобы получить лучшие отели и лучшие цены", — посоветовал Рудич.

По его словам, сам отдых в туристических странах не настолько изменился, чтобы турист должен был сам что-то предусмотреть.

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"На самом деле, это предусмотрели и эти страны туристические — Турция, Египет — и авиакомпании. Все они позаботились о том, чтобы отдых был максимально безопасным, и это демонстрируют, показывают всем туристам. Поэтому, такого чего-то кардинального делать не надо. Страховки сейчас покрывают "ковид". Надо смотреть, конечно, конкретную страховку, но там есть обычно две опции, и они обе нормальные. Кроме того, допустим, в Турции, программа, при которой, не дай Бог, если вы заболели, выявили признаки — вас изолируют в отеле, делают все бесплатно", — рассказал Рудич.

По его словам, в таком случае турист две недели живет в отеле бесплатно, получает лечение, ему переносят обратный вылет, и финансовых затрат турист не несет. В отеле его кормят и поят, об этом позаботились принимающие стороны.

"Экскурсии будут проводиться с повышенными мерами безопасности... То, что мы видели, когда были в Турции — в автобусах сидят через один — один человек на сиденьях, если это, конечно, не семья. То есть, социальная дистанция сделана так, чтобы уменьшить риск заражения", — отметил Рудич.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, сообщил о восстановлении прямого авиасообщения с турецкими городами Стамбул, Анталия и Бодрум.

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