Экспресс-няни бесплатно присмотрят за детьми, родителей которых госпитализируют

Сервисы экспресс-нянь ParaSolka и BahamaMama предлагают родителям, которых госпитализируют в больницу и которым не с кем оставить детей, бесплатно предоставить няню.

Об этом ParaSolka сообщила на странице в Facebook.

"Parasolka и BahamaMama просит родителей, у которых нет в Киеве бабушек/дедушек/друзей, которые смогут помочь с детьми, записать на случай форс-мажора телефоны 0961889755, 0679887388, и повесить на холодильник", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что бесплатно присмотрят за малышами, чьих родителей госпитализируют в больницу.

"Мы надеемся, что наш телефон вам не понадобится. Но знайте, что у вас есть на кого рассчитывать, в случае необходимости", — добавили в компании.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.