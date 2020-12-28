Елена Зеленская: я ожидала травлю, но не в такой форме и не в таком количестве

Супруга президента Елена Зеленская рассказала, что была готова к языку ненависти в адрес себя и своей семьи, когда ее муж пошел в политику, однако степень формы, в которые выливается "хейтспич" ее иногда выбивают из колеи.

Об этом она рассказала в интервью "Новому времени".

"Спрогнозировать все невозможно. Конечно, я ожидала чего‑то подобного. Может, не в такой форме и не в таком количестве. Если я скажу, что меня это никак не трогает и я напевая прохожу мимо, я совру. Иногда меня это дезориентирует, сбивает с толку. Мысли же только хорошие и позитивные, и действия такие же. А когда действия вызывают обратный эффект, это наталкивает на мысль: а зачем я вообще это делаю? Но я научилась все‑таки останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло", — заявила Елена Зеленская.

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По ее словам, она стала спокойнее относиться к этому со временем. В частности, она не реагирует к придиркам общественности по поводу своего внешнего вида.

"Сначала ты переживаешь. Нельзя сказать, что цель моей жизни — нравиться всем. Конечно не хочется, чтобы тебя обзывали. Это не очень приятно. Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что "ой, сейчас будет". Тогда это весело. А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают? Когда видишь причину, все становится на свои места, все нормально", — отметила Зеленская.

Больше всего ее раздражают нападки на детей.

"Неприятно, когда задевают детей, они‑то вообще ни в чем не виноваты. Я понимаю, что есть разные политические взгляды и я попадаю в зону влияния президента, меня с ним ассоциируют. Если есть какие‑то противники или оппоненты, ясное дело, что я буду задета. Но считаю, что трогать детей абсолютно некорректно", — отметила супруга президента.

Напомним, супруга президента рассказала, как и почему они с Владимиром Зеленским перебрались в государственную резиденцию.