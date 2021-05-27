"Энергоатом" начал судебный процесс против РФ из-за крымских ветряков

В мае 2021 года госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" сообщило в компетентные органы Российской Федерации о возникновении спора о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщает пресс-служба компании, речь идет об активах, потерянных "Энергоатомом" в Крыму, в частности, о Донузлавской ветроэлектростанции, которая сейчас находится на временно оккупированной территории.

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В НАЭК отмечают, что договор о предоставлении услуг по подготовке и направления уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию между ГП "НАЭК "Энергоатом" и известной международной юридической компанией Shearman & Sterling LLP был заключен 17 декабря 2020 по инициативе Германа Галущенко, тогда вице-президента компании, а ныне министра энергетики Украины.

По информации "Энергоатома", эта юридическая компания ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет уникальный опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров.

""Энергоатом" непременно решит этот спор — или во внесудебном, или в судебном порядке. Национальная энергогенерирующая компания должна получить компенсацию за активы, которые уже восьмой год подряд не работают на экономику и энергетическое развитие украинского государства", — заявил исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Согласно процедуре, после получения сообщения российской стороной, стороны будут шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае, если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд (арбитраж).

Напомним, Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 млрд грн за полный 2020 год.

В 4 квартале прошлого года "Энергоатом" улучшил собственный финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 млрд грн.