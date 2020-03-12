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В мире 30 минут назад

Эпидемия коронавируса: МИД рассказал, в какие страны не следует ехать украинцам

В Министерстве иностранных дел не рекомендуют гражданам Украины путешествовать в страны, где активно распространяется коронавирус

Эпидемия коронавируса: МИД рассказал, в какие страны не следует ехать украинцам Эпидемия коронавируса: МИД рассказал, в какие страны не следует ехать украинцам
Фото: Фокус

Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает не ездить в ближайшее время в 11 стран мира из-за распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба МИДа, это касается, прежде всего, КНР, Республики Корея, Японии, а также традиционных, популярных среди украинских туристических направлений, в частности, Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской Республики, Греческой Республики, ФРГ, Арабской Республики Египет, ОАЭ, Турецкой Республики, королевства Таиланд, государства Израиль и других стран.

В министерстве просят учесть, что, некоторые страны (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и другие) на национальном уровне ввели комплекс жестких ограничительных (карантинных) мероприятий, направленных на локализацию вируса, которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

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"Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины", — говорится в сообщении.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация — на сайте МИД Украины) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238 -16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Также необходимо следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины.

Напомним, 11 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

 

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