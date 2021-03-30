Ермак держит на контроле работу всех привлеченных к выплатам помощи бизнесу, — эксперт

Глава Офиса президента Андрей Ермак держит на личном контроле работу всех привлеченных к выплатам помощи бизнесу.

Об этом заявил политический эксперт Петр Охотин.

"По моей информации, президент назначил ответственным за данное направление главу ОП Андрея Ермака", — написал он.

Охотин подчеркнул, что главная задача руководителя ОП — обеспечить голоса фракций за законопроект Зеленского о выплате 8000 гривен путем переговоров, а также максимально ускорить процесс получения выплат людьми.

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"Совещания Ермака с Кабмином и селекторы с представителями местной власти — часть этой работы. Активная работа над этим вопросом показывает, что оно является одним из наиболее приоритетных для Зеленского. У президента вполне понимают те угрозы, которые несет третья волна COVID для малого и среднего бизнеса. В то же время именно о защите предпринимателей Президент неоднократно говорил. И сейчас делает все возможное, чтобы смягчить удар пандемии по бизнесу", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это уже вторая серия выплат предпринимателям от государства. Перед зимним общенациональным локдауном ФОПам и наемным работникам, которые были вынуждены прекратить свою деятельность, выплатили по 8000 гривен.

"Почти полмиллиона человек обратились за помощью. Выплачено было более 3 миллиардов гривен ", — резюмировал Охотин.

Напомним, 24 марта Кабмин принял решение о выделении средств на помощь бизнесу, оказавшемуся в "красной зоне". Как и осенью, предпринимателям и наемным работникам решено выплачивать по 8000 гривен в случае, если их предприятия не могут работать из-за карантинных ограничений. Также было решено, что местные власти должны предусмотреть со своей стороны помощь бизнесу, попавшему под ограничения.

А уже 30 марта Верховная Рада закрепила эти выплаты законом, который был внесен в парламент президентом Владимиром Зеленским.