Ермак по поручению Зеленского улучшает инвестклимат, выводя из тени олигархов, — эксперт

Глава Офиса президента Андрей Ермак по поручению Владимира Зеленского улучшает инвестклимат, выводя из тени олигархов. Об этом сообщил политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Зеленский будет бороться с монополиями в экономике Украины, так как считает их одним из главных препятствий для развития государства. При этом он понимает, что без диалога с бизнесом, с инвесторами мы тоже не выйдем на хорошую динамику развития. Одновременно проводить процесс деолигархизации и привлекать инвесторов — так видят на Банковой задачу на сегодняшний день", — отметил блогер, добавив, что именно главе ОП Андрею Ермаку поручено наладить диалог с инвесторами и бизнесом.

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Эксперт напомнил, что Зеленский также создал специальный орган — Бюро экономической безопасности, которое поможет выявлять экономические преступления, выводить олигархические монополии из тени чтобы они, в конце концов, прекратили мешать развитию страны.

"Президент поручил главе Офиса Президента Андрею Ермаку выстраивать диалог с бизнесом и инвесторами. Задача власти — услышать бизнес. И не просто услышать для решения тактических задач, а вместе работать в законодательном поле", — заявил Сазонов.

По его информации, председатель ОП сегодня работает над повышением прозрачности бизнеса и устранением угроз для инвестклимата.

"Особый упор на диджитализацию процесса, которая минимизирует контакты бизнеса с чиновником и сделает работу власти максимально открытой. Именно потому (но не только потому) в приоритете остается сфера IT. От развития IT- сектора в ОП ожидают в перспективе генерации до 10% ВВП. В этом вопросе глава Офиса президента работает с министром цифровой трансформации, инициатором сервиса "Дия" Михаилом Федоровым. С другой — именно перевод максимального количества государственных сервисов в виртуальное пространство сделает их удобными, быстрыми и позволит искоренить коррупцию", — отметил блогер.

Он также отметил, что глава ОП уже успел обсудить реформы Банковой с инвесторами, представителями бизнеса, экспертами.

"Первые встречи с иностранными инвесторами уже прошли, в перспективе расширение аудитории для диалога. Инвесторы положительно оценили новый уровень диалога с украинской властью, а Ермак фактически стал главным игроком со стороны власти, который отвечает за контакт с инвесторами", — резюмировал Сазонов.