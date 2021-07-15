Еще 200 миллиардов: эксперт призвал Раду поддержать законопроект об ускорении приватизации

В Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект № 4572 "О содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества" 15 июля.

Его принятие не только пополнит государственный и местный бюджет на 100-120 млрд гривен, но и поднимет отечественный ВВП на 200 млрд грн.

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Об этом в своей колонке на "Экономической правде" написал юрист Александр Леменов.

Леменов отметил, что документ предусматривает чёткие критерии передачи имущества на приватизацию и вводит механизмы защиты от искусственного замедления этого процесса. Также появятся действенные механизмы контроля за эффективностью использования госимущества и административная ответственность за выявленные нарушения.

Леменов добавил, что новациями законопроекта станут усовершенствование процесса приватизации и аренды государственного имущества для привлечения инвестиций, повышение прозрачности процессов и уничтожение бюрократических преград.

"Ни один инвестор не купит предприятие, чтобы снизить его эффективность или позволить менеджменту "подкрепиться" коррупционными методами. Для положительных сдвигов на этой неделе стоит принять законопроект №4572, инициированный 44 депутатами, поддержанный Нацсоветом реформ и более 20 ассоциациями", — резюмировал юрист.



Леменов указывает, что экономический эффект благодаря принятию законопроекта оценивается на уровне 100-120 млрд грн прямых поступлений в бюджеты всех уровней. При этом ВВП должен увеличиться на 200 млрд грн благодаря привлечению инвестиций в приватизированные объекты.

Напомним, что с начала 2020 года малая приватизация принесла в бюджет более 4,5 млрд гривен по итогам 2500 успешных аукционов. В этом году благодаря старту большой приватизации годовые поступления должны составить 12 млрд грн.