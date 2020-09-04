Еще одним замглавы НБУ стал Ярослав Матузка: что о нем известно

Совет Национального банка Украины на заседании в пятницу, 4 сентября 2020 года, назначил заместителем председателя Нацбанка Ярослава Матузку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Указано, что подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка глава регулятора Кирилл Шевченко.

Предполагается, что в должности заместителя председателя Национального банка Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

Как ожидается, он приступит к исполнению своих обязанностей с соблюдением всех необходимых процедур, определенных законодательством.

"Повышение эффективности работы Национального банка и усиление его команды я считаю своей приоритетной задачей. Я знаю Ярослава Матузку как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах ПриватБанка, в частности, сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях. Профессиональные знания и опыт работы в сфере государственного финансового управления, безусловно, станут полезным приобретением для центрального банка", — считает глава НБУ Шевченко.

Он также рассчитывает, что привлечение Матузки в команду Нацбанка будет способствовать модернизации внутренних процессов регулятора в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности.

Известно, что Ярослав Матузка до назначения в Национальный банк с 2016 года работал в ПАО КБ "ПриватБанк", в частности, с 2018 года — руководителем направления с юридической координации деятельности банка.

Кроме того, был членом Наблюдательного совета АО АБ "Укргазбанк" в 2010-2017 годах и членом Ревизионной комиссии АО "Ощабданк" в 2011-2014 годах.

Также Матузка имеет многолетний опыт работы на государственной службе. После завершения обучения он начал свою карьеру в Министерстве финансов Украины, пройдя путь от юриста I категории до директора Юридического департамента (2011 — 2016 годы). В 2008-2009 годах финансист работал в частном секторе, возглавляя направление юридической деятельности нескольких инвестиционных компаний.

Как отмечается, в 2001 году Матузка окончил Киевский национальный экономический университет (специальность "Правоведение", магистр по правовому регулированию экономики).

Напомним, 26 августа Совет НБУ уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы НБУ, которую он занимал с октября 2016 года.

22 июля Совет Нацбанка назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия.