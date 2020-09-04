  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Еще одним замглавы НБУ стал Ярослав Матузка: что о нем известно

Он будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора

Новый замглавы НБУ Ярослав Матузка. Фото: пресс-служба Нацбанка Новый замглавы НБУ Ярослав Матузка. Фото: пресс-служба Нацбанка
Новый замглавы НБУ Ярослав Матузка. Фото: пресс-служба Нацбанка

Совет Национального банка Украины на заседании в пятницу, 4 сентября 2020 года, назначил заместителем председателя Нацбанка Ярослава Матузку.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка глава регулятора Кирилл Шевченко.

Предполагается, что в должности заместителя председателя Национального банка Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

Как ожидается, он приступит к исполнению своих обязанностей с соблюдением всех необходимых процедур, определенных законодательством.

"Повышение эффективности работы Национального банка и усиление его команды я считаю своей приоритетной задачей. Я знаю Ярослава Матузку как результативного руководителя и высококвалифицированного специалиста по правовым вопросам. Он успешно защищал интересы государства в делах ПриватБанка, в частности, сопровождал дела банка в международных судебных инстанциях. Профессиональные знания и опыт работы в сфере государственного финансового управления, безусловно, станут полезным приобретением для центрального банка", — считает глава НБУ Шевченко.

Читайте также:
"Тривожні сигнали": для чого голова НБУ Шевченко затіяв кадрові чистки "під себе"

Он также рассчитывает, что привлечение Матузки в команду Нацбанка будет способствовать модернизации внутренних процессов регулятора в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности.

Известно, что Ярослав Матузка до назначения в Национальный банк с 2016 года работал в ПАО КБ "ПриватБанк", в частности, с 2018 года — руководителем направления с юридической координации деятельности банка.

Кроме того, был членом Наблюдательного совета АО АБ "Укргазбанк" в 2010-2017 годах и членом Ревизионной комиссии АО "Ощабданк" в 2011-2014 годах.

Читайте также:
Совет НБУ пытались обмануть, проталкивая переназначение Чурия, — член совета Шапран

Также Матузка имеет многолетний опыт работы на государственной службе. После завершения обучения он начал свою карьеру в Министерстве финансов Украины, пройдя путь от юриста I категории до директора Юридического департамента (2011 — 2016 годы). В 2008-2009 годах финансист работал в частном секторе, возглавляя направление юридической деятельности нескольких инвестиционных компаний.

Как отмечается, в 2001 году Матузка окончил Киевский национальный экономический университет (специальность "Правоведение", магистр по правовому регулированию экономики).

Напомним, 26 августа Совет НБУ уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы НБУ, которую он занимал с октября 2016 года.

22 июля Совет Нацбанка назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В НБУ хотят предоставить налоговикам доступ к банковской тайне
В НБУ хотят предоставить налоговикам доступ к банковской тайне
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%
Валютный рынок ожидает решения НБУ по учетной ставке. Оно может резко изменить курс
Валютный рынок ожидает решения НБУ по учетной ставке. Оно может резко изменить курс
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве вспыхнул пожар в высотке ЖК "Зеленый остров 2" (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Нардеп показал доказательства, что история с "вагнеровцами" в Беларуси была операцией СБУ

  4. В Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом: более 2700 случаев в сутки

  5. Газовая дыра: откуда на газовом рынке Украины взялись долги в 100 млрд и что с ними делать

Загрузка...