Еще одно дело против Лероса: нардеп надстроил над своей квартирой еще один этаж (ФОТО)

Против исключённого из фракции партии "Слуги народа" депутата Верховной Рады Гео Лероса полиция открыла еще одно уголовное производство. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на комментарий самого депутата, который подтвердил, что на него открыто второе производство "по бытовым вопросам".

Как выяснило издание, уголовное производство № 12020105060000307 от 12.08.2020 года касается самоуправства и подделки документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос.

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Дело начато по заявлению общественной организации, которая после успешного демонтажа скандальной надстройки на крыше дома на Майдане, продолжила выявлять незаконные постройки в Киеве.

Как сообщают "Українські новини", при осмотре надстройки по адресу переулок Лабораторный, 4 выяснилось, что весь девятый и надстроенный десятый этаж занимает народный депутат Гео Лерос. В этом доме он владел квартирой в 33 м2, которая превратилась в жилье площадью в 336 м2.

Квартира именно такой площади отражена в его электронной декларации.

В реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта отсутствует. По словам источника в полиции, часть соседей уже подтвердили, что согласия над надстройку еще одного этажа они не давали, и подтвердили, что эти подписи Гео Лерос пытался собрать лично.

По законодательству такое согласие всех жильцов наряду еще с целым пакетом документов — обязательное условие подобной реконструкции.

Как сообщалось, перед скандальным исключением из фракции на нардепа Гео Лероса завели уголовное производство о неуплате налогов.

Согласно данным опубликованной декларации, состояние Лероса только в наличных деньгах и криптовалютах можно оценить примерно в 41 млн гривен.

За всю жизнь его официальные доходы — это депутатская зарплата и доход от занятия предпринимательской деятельностью. При этом как физическое лицо-предприниматель Гео Лерос зарегистрировался спустя пару недель после победы в выборах, а уже спустя 9 дней предпринимательскую деятельность приостановил, о чем есть запись в открытом реестре.

Эти 320 тысяч гривен, заработанные за неделю, составляют почти все официальные доходы Гео Лероса за всю его додепутатскую жизнь. Согласно информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах. Это было всего 600 гривен и 45 тысяч гривен страховой выплаты.