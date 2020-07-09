Политика и экономика 1 час назад

Есть основания полагать, что Украина выходит из кризиса, — министр финансов

По мнению Сергея Марченко, падения ВВП на 4,8% — реальный показатель

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Лига.Нет Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Лига.Нет
Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Лига.Нет

По мнению министр финансов Украины Сергея Марченко сегодня есть основания полагать, что страна выходит из кризиса.

Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

Кратко и по делу в Telegram

"Есть основания полагать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% — реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", — отметил он.

По словам топ-чиновника, сейчас нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах. И этому, по его словам, есть несколько объяснений.

"Главная проблема, которую создал CОVID-19 — разорваны экономические цепочки. Но Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие цепочки. А рынки нашей экспортной продукции сохранились. Имею в виду зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл — не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для нас, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", — подытожил Марченко.

Читайте также:
Деньги у Украины будут, но стоит задуматься о том, как не повторить судьбу Аргентины

Напомним, что по словам Марченко уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году, сказать, что имеем ноль кредитов от МВФ в бюджет. Мы имеем эту возможность благодаря детенизации, увеличению доходов, повышению расходов, повышению наших кредитных рейтингов", — сказал он.

Министр также считает, что есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оборудование для приемных отделений райбольниц
Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оборудование для приемных отделений райбольниц
Экономика Украины продолжает падение — Кабмин
Экономика Украины продолжает падение — Кабмин
В Украине планируют закрыть 8 исправительных колоний
В Украине планируют закрыть 8 исправительных колоний
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Место Вакарчука в Раде займет жена экс-министра обороны

  3. Неизвестные подбросили гроб и венки в поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий (ФОТО)

  4. Президент Зеленский пожаловался на курс и независимость Национального банка

  5. В Украине зафиксировано 810 новых случаев коронавируса

Загрузка...