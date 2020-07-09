Есть основания полагать, что Украина выходит из кризиса, — министр финансов

По мнению министр финансов Украины Сергея Марченко сегодня есть основания полагать, что страна выходит из кризиса.

Об этом он заявил в интервью "Сегодня".

"Есть основания полагать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% — реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы", — отметил он.

По словам топ-чиновника, сейчас нет оснований считать, что падение экономики в Украине будет больше, чем в развитых странах. И этому, по его словам, есть несколько объяснений.

"Главная проблема, которую создал CОVID-19 — разорваны экономические цепочки. Но Украина не сильно интегрирована в наиболее пострадавшие цепочки. А рынки нашей экспортной продукции сохранились. Имею в виду зерновые и продукты питания. Падение цен на руду и металл — не такое сильное, как на нефть и газ. Поэтому для нас, с точки зрения внешних позиций, ситуация не настолько уязвима, как для других стран. Считаю, мы достойно выйдем из этой сложной ситуации", — подытожил Марченко.

Напомним, что по словам Марченко уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году, сказать, что имеем ноль кредитов от МВФ в бюджет. Мы имеем эту возможность благодаря детенизации, увеличению доходов, повышению расходов, повышению наших кредитных рейтингов", — сказал он.

Министр также считает, что есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста.