Евро продолжает дорожать, доллар — стабилизировался

На активность участников торгов влияет фактор конца месяца — компании закрывают основные операции по августу на отчетную дату на фоне того, что государство возмещает основные суммы НДС экспортерам.

В то же время рынок успокаивает позиция НБУ по продолжению ведения существующей монетарной политики и политики гибкого обменного курса.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса", — заявил 27 августа председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встреч с представителями международных инвестиционных учреждений.

Сам регулятор 27 августа на межбанковские торги не выходил.

Тем временем, в пятницу, 28 августа, по сравнению с четвергом, 27 августа, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 7 копеек — с 27,386 грн/доллар до 27,4615 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 28 августа:

✅ 1 доллар США — 27,4615 грн;

✅ 1 евро — 32,4279 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,1659 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,2354 грн.

На межбанковском валютном рынке 28 августа курс доллара к открытию торгов, по сравнению с четвергом, в покупке и в продаже скинул 5 копеек. 27 августа торги закрылись на уровне 27,49/27,52 грн/доллар, в пятницу открылись курсом 27,44/27,47 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке и в продаже на 12 копеек. 28 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,56/32,59 грн за евро. 27 августа закрылись на уровне 32,44 /32,47 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,35-27,60 грн/доллар, по евро — 32,40-32,80 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,47 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,52 грн/доллар. В четверг доллар также покупали по курсу 27,47 грн/доллар, продавали по курсу 27,52 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,32/32,40 грн/евро. В четверг утром евро покупали дешевле на 12 копеек, продавали дешевле на 10 копеек. Курс был 32,20/32,30 грн/евро.