Еврокомиссия подозревает Германию в махинациях с гособлигациями

Европейская комиссия подозревает Германию в нарушении законодательства ЕС и собирается провести соответствующее расследование.

Об этом в воскресенье, 10 мая, в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова, сообщает Deutsche Welle.

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По информации издания, поводом для расследования стало вынесенное в начале мая решение Федерального конституционного суда Германии о том, что скупка государственных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) частично противоречит немецкой конституции.

Конституционный суд запретил Бундесбанку после переходного периода участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.

"Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и "ни за кем другим", — заявила Юрова.

О своей озабоченности решением суда в Карлсруэ и необходимости проверок заявила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия по действующему праву может накладывать денежные штрафы за нарушения европейского законодательства на страны ЕС.

Между тем, решение Конституционного суда Германии приветствовала Польша. Премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий даже назвал его "одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского Союза".

Ранее сообщалось, что нескольким странам Европы, в частности, Германии, предсказали проблемы из-за слишком дорогостоящих программ помощи людям и компаниям, пострадавших от коронавируса.

Напомним, руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.