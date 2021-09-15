Политика и экономика 7 минут назад

Еврокомиссия решила выделить Украине 600 млн евро

Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, передает "РБК-Украина". По словам Домбровскиса, деньги могут быть получены Украине в конце октября.

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"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму 1,2 млрд евро", — отметил еврокомиссар.

Домбровскис подчеркнул, что решение принято как следствие выполнения всех условий для предоставления средств.

"Украина выполнила согласованные политические условия, вместе с хорошим прогрессом по текущей программы Украины с МВФ позволило комиссии прийти к положительному решению относительно второго взноса. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", — заявил Домбровскис.

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Ранее сообщалось, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, оценивая перспективы вступления Украины в Европейский Союз, заявил, что не видит нашу страну членом ЕС в ближайшие 3-5 лет.

Напомним, что по итогам саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, и отмечено, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства в организации.

Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО, и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден, в свою очередь, сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

Источник фото: Depositphotos

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