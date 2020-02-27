Евросоюз готовит санкции против России и Китая за кибератаки — СМИ

Евросоюз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем, а также нескольких частных лиц за кибератаки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.
Пятеро дипломатов заявили, что переговоры по предлагаемым мерам начнутся уже на этой неделе, отказавшись при этом назвать целевые объекты и соответствующие инциденты.
По их словам, процесс, который начинается с обсуждений между экспертами по кибербезопасности до того, как правительства стран ЕС одобрят решение, может занять около двух месяцев.
Подобные меры могут стать первым случаем применения режима киберсанкций ЕС, который в частности подразумевает запрет на въезд и замораживание активов.
Решение о введении санкций должно быть единогласно одобрено всеми 27 странами союза. По предварительной информации, есть высокая вероятность, что государства-члены ЕС одобрят это решение.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.