Евросоюз осудил голосование РФ в Крыму за поправки в конституцию

Европейский Союз осуждает проведение голосования относительно поправок в Конституцию России, которое завершилось 1 июля, и которое прошло на Крымском полуострове с нарушением международного права.

Такое заявление 4 июля обнародовало Представительство Евросоюза в Украине по согласованию с главами миссий стран-членов ЕС в Украине.

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"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Таким образом, ЕС осуждает проведение голосования относительно поправок в Конституцию России, которое завершилось 1 июля, и которое прошло на Крымском полуострове с нарушением международного права", — говорится в заявлении.

Также Евросоюз осуждает участие в голосовании относительно поправок в Конституцию РФ жителей территорий, которые в настоящее время неподконтрольны украинской власти, и которым "выборочно были выданы российские паспорта вопреки духу Минских соглашений".

"Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — подчеркивается в заявлении.

Напомним, с субботы, 4 июля, вступили в силу изменения в Конституцию РФ, которыми, в частности, предусмотрено "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Ранее российские власти заявили, что поправки поддержали 77,9% участников голосования.

В то же время ряд стран осудил голосование за изменения в Конституцию РФ, которое проводилось с 25 июня по 1 июля, в том числе и на территории временно оккупированного Крыма, а также с привлечением жителей ОРДЛО, которым ранее были незаконно выданы российские паспорта.

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Напомним, Государственная дума 10 марта 2020 года поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Президент России Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками, новая редакция конституции вступает в силу с 4 июля 2020 года.