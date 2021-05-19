Фермер-миллионер с Черниговщины построил для себя мавзолей, как у Наполеона (ФОТО, ВИДЕО)

Генеральный директор аграрного предприятия "Земля и воля", Герой Украины Леонид Яковишин построил мавзолей за $3 млн.

Как сообщает "Суспильне", за основу усыпальницы был взят мавзолей Наполеона. На сегодняшний день строительство находится на финальном этапе.

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"Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю", — рассказал Яковишин.

По его словам, внутри мавзолея есть копии витражей из немецкого храма, которому 600 лет. Кроме этого, там установлены четыре его позолоченные скульптуры — в 20, 40, 60 и 80 лет.

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"Проект мавзолея — полностью моя задумка", — отметил Яковишин.

Ранее он говорил, что строительство мавзолея обошлось ему в 3 млн, а на строительство ушло 10 лет. Саркофаг стоит 150 тысяч и весит 23 тонны, а вес крышки — 2,5 тонны.

Леонид Яковишин — украинский аграрий, политик и публицист. Генеральный директор ООО "Земля и воля". Избирался народным депутатам Украины 12 (1) созыва (1990 — 1994 годы).

В Верховной Раде Яковишин был заместителем главы Комиссии по вопросам Чернобыльской катастрофы, а также членом комиссии по вопросам борьбы с организованной преступностью, коррупцией и взяточничеством.

С 1995 года — генеральный директор ООО "Земля и воля", созданного на базе реорганизованного Бобровицкого совхоза-техникума, город Бобровица Черниговской области.