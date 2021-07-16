Финансы 30 минут назад

ФГВФЛ продал пул неработающих кредитов банка "Финансы и кредит" за рекордный 1 млрд грн

Залогом по ним выступает земля Киевской области и коммерческая недвижимость в Киеве и Львове

Фото: city.ck.ua Фото: city.ck.ua
Фото: city.ck.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 июля продал пул активов по правам требования по кредитным договорам банка "Финансы и кредит" за рекордную сумму 1,001 млрд грн. Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе "Прозорро.Продажи".

В торгах было три участника, а победителем стала финансовая компания "Финтакт". "Плохие" кредиты были проданы в рамках так называемого "гибридного голландского аукциона" (пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений).

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В ходе первого этапа цена лота снижалась, пока один из участников не остановил ее на уровне 611 млн грн. На втором этапе участники подавали закрытые ценовые предложения: две компании указали 611,99 млн, а "Финтакт" предложил 1 млрд. Договор с победителем должен быть заключен до 12 августа.

Залогом по кредитным договорам являются ценные бумаги, земельные участки в Киевской области площадью более 23 га, имущественные права на два объекта в Белой Церкви, коммерческая недвижимость в Киеве и Львове. Крупнейший объект коммерческой недвижимости из пула активов — помещения во Львове площадью более 36 тысяч квадратных метров. Часть активов находится в залоге Национального банка Украины.

"Вчера состоялся самый успешный аукцион по продаже таких активов как неработающие кредиты в системе "Прозорро.Продажи". После подписания договора с победителем аукциона это будет вторая самая дорогая сделка в системе вообще после продажи гостиницы "Днепр", — цитируется в сообщении "Прозорро.Продажи" директор госпредприятия Алексей Соболев.

Напомним, что в тот же день Госбюро расследований заявили, что бенефициар ликвидируемого банка "Финансы и кредит" бывший депутат Верховной Рады Константин Жеваго объявлен в международный розыск. У самого же олигарха заявили, что власти поспешили с таким заявлением и свидетельств принятия такого решения пока нигде нет.

В Украине бизнесмена ищут с сентября 2019 года, когда ему было сообщено о подозрефнии в организации выведения из банка через офшоры 113 млн долларов.

Отметим, что "Финансы и кредит" признали неплатежеспособным еще в сентябре 2015 года, а в декабре того же года решили ликвидировать. Процесс ликвидации банка ФГВ не завершил до сих пор.

Напомним также, что в конце июня НБУ, ранее судившийся уже по многим предприятиям, бывшим поручителями по обязательствам банка "Финансы и кредит" перед ним, отсудил связанную с Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ.

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